50 млрд тенге направил фонд «Самрук-Казына» в Нацфонд

«Самрук-Казына» направил в Национальный фонд 50 млрд тенге, вырученные от продажи акций национальной компании «Казатомпром», сообщает в среду пресс-служба фонда.

«АО «ФНБ «Самрук-Қазына» направил 50 млрд тенге, вырученные от SPO АО «НАК «Казатомпром», в Национальный фонд Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня на заседании совета по управлению фондом было заявлено о готовности нацхолдинга направить до конца 2020 года 100 млрд тенге в Национальный фонд.

«Положительно оцениваю и поддерживаю своевременные решения руководства фонда. Они показали свою эффективность. В условиях кризиса государство выделило существенные средства из Национального фонда для поддержки экономики. Однако в этих условиях «Самрук- Казына», наоборот, направит в Национальный фонд 100 млрд тенге», - сказал тогда первый президент Нурсултан Назарбаев.

Как отметили в пресс-службе, учитывая складывающуюся в стране экономическую ситуацию, руководство фонда решило первую часть средств направить в Нацфонд досрочно. Оставшуюся сумму «Самрук-Қазына» планируется направить до конца текущего года.