В Казахстане количество вызовов скорой помощи увеличилось до 22 тысяч в сутки

В июне в целом по республике количество вызов скорой помощи увеличилось практически на 10%, в столице цифры еще более впечатляющие. О том, с какими нагрузками столкнулась служба скорой помощи, на брифинге в СЦК рассказали и.о. председателя правления национального координационного центра экстренной медицины Бауыржан Джусипов и директор станции скорой медицинской помощи столицы Мурат Оразбаев.

Директор станции скорой медицинской помощи столицы Мурат Оразбаев сообщил, что в городе сильно возросла нагрузка на службу 103: «С июня месяца этого года количество звонков, обращений увеличилось в 4 раза, и в среднем составляет 4 тысячи обращений. Количество вызовов увеличилось в 2,5 раза, и в сутки составляет около 3 тысяч звонков. На данный момент на линии работают более 118 выездных бригад. Все выездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты для безопасной работы и оснащены медицинским оборудованием на 100%. В связи с возросшей нагрузкой на линию 103 были открыты дополнительные пульты, а также организован контакт центр для обращений населения по вопросам коронавирусной инфекции».

Он признал, что есть вызовы, которые выполнены с опозданием, их доля около 5 процентов. При этом каждый вызов на уровне диспетчера скорой помощи разделяется, оценивается, делится на 4 категории срочности в зависимости от состояния пациента.

И.о. председателя правления национального координационного центра экстренной медицины Бауыржан Джусипов пояснил, что согласно клиническому протоколу диагностики и лечения коронавирусной инфекции, утверждена схема маршрутизации на этапе скорой помощи: «Согласно этому алгоритму при обслуживании бригадой скорой помощи в первую очередь оценивается состояние пациента, в зависимости от него определяется дальнейшая тактика. Если у пациента легкое течение, при благополучных показателях пациент оставляется дома, и передается под наблюдение поликлиники. Если же у пациента тяжелое состояние или средней степени тяжести, или же у пациента легкое течение, но имеются факторы риска, такие как возраст старше 60 лет, наличие хронических заболеваний, то он отправляется в стационар».

В июне на территории всей республики количество вывозов скорой помощи выросло на 10%: «Если мы до этого по республике в среднем обслуживали 18 тысяч вызовов, то сейчас у нас около 22 тысяч вызовов в сутки. Я хотел бы обратиться к населению с просьбой не паниковать, в данном случае у нас скорая помощь при наличии показаний обязательно обслужит, все алгоритмы имеются», — сказал Джусипов.

Он же сообщил, что в июне бригадами скорой помощи было обслужено до 5 тысяч вызовов с подозрением на коронавирусную инфекцию, в 70% случаев заболевшие были госпитализированы.

«В столице же с 1 июня по сегодняшний день было зафиксировано 2623 вызова, связанного с коронавирусной инфекцией, из них 1236 пациентов было госпитализировано, это порядка 48%», — сказал Мурат Оразбаев.

Бауыржан Джусипов сообщил, что у службы скорой помощи в целом по стране имеется 1967 единиц автотранспорта, из них 600 – в селе. В прошлом году были приобретены 293 единиц санитарного автотранспорта, в этом планируется приобрести еще 807: «Весь санитарный автотранспорт будет приобретаться в рамках лизинга. Мы планируем, что до конца ноября все машины будут введены в эксплуатацию и мы покроем весь дефицит автотранспорта в регионах».