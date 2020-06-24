В Алматинской области приостановили плановую госпитализацию в стационары

Еще одним регионом, в котором усилили карантинные меры, стала Алматинская область. Помимо запрета на проведение собраний, совещаний, советов, конференции, форумов, семинаров, съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей, здесь закрыли ряд объектов.

Так, с сегодняшнего дня приостановлена деятельность объектов общественного питания в закрытых помещениях свыше 30-ти посадочных мест и на летних площадках свыше 50-ти посадочных, за исключением организаций онлайн-заказов и доставки; деятельность торгово-развлекательных центров, религиозных объектов, образовательных центров, кружков, артклубов, мест детского досугa и дополнительного обучения, детских кабинетов коррекции и дошкольных организаций всех форм собственности.

Кроме того, приостанавливается плановая госпитализация в стационары и оказание плановых медицинских услуг, за исключением «плановой иммунизации населения, медицинских манипуляций по жизненным показаниям, приема и скрининга беременных женщин». При этом врачи ПМСП и амбулаторно-поликлинических организации будут оказывать услуги дистанционно.

Вместе с тем переведены в онлайн-формат работа ЦОНов, сервиса «Оpen Талдыкорган», бизнес-центров (страховые компании, услуги бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства и т.д.). Оказание услуг, по которым не предусмотрен онлайн-формат, будет осуществляться по предварительной записи, с электронной очередью и строго с 10:00 до 16:00.