Medical Partners Korea не может доставить тесты на COVID-19 в Казахстан из-за проблем с логистикой

Компания Medical Partners Korea опубликовала обращение, в котором объяснила, почему больше не может проводить тесты на коронавирус. Как оказалось, возникли проблемы с доставкой реагентов, тестовых и расходных материалов. В частности, «Эйр Астана» произвела разгрузку медицинского груза из-за личного багажа казахстанских граждан. В связи с задержкой результатов ПЦР, клиника вернет деньги тем, кто не получил результаты до 22 июня .

«Несмотря на то, что ТОО MPK Qazaqstan месяц назад осуществил заказ из Южной Кореи всех необходимых реагентов, тестовых и расходных материалов, нам потребовалось 2 недели, чтобы получить и застраховать груз, и еще 2 недели требуется для доставки данного груза в город Алматы», — говорится в сообщении, опубликованном от имени генерального директора клиники Medical Partners Korea Мин Хисука.

Он прояснил логистику доставки материалов для тестов: «1. Касательно вопросов логистики – между Кореей и Казахстаном на сегодняшний день, осуществляется 1 рейс в неделю, который часто отменяется по неизвестным причинам. Кроме того, совсем недавно, авиакомпания Эйр Астана произвела разгрузку наших СРОЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СНАБЖЕНИЙ из-за большого количества ЛИЧНЫХ грузов казахстанских граждан из Кореи.

2. Понимая срочную необходимость в доставке груза из Кореи, мы нашли непрямые рейсы через Катар, но более 30% сотрудников, задействованных в грузовой авиаперевозке, в международном аэропорту Дохи, на тот момент были серьезно заражены COVID-19, в связи с чем, в течение нескольких недель они не могли быть допущены к работе.

3. ТОО «MPK Qazaqstan» также пытался забронировать независимые чартерные самолеты, несмотря на большие финансовые потери для компании, но бронирование по-прежнему остается недоступным».

В компании уточнили, что себестоимость теста гораздо дороже установленной цены 15 500 тенге, дополнительные расходы покрываются за счет финансовой помощи правительства Кореи и поддержки корейских компаний.

Medical Partners Korea надеется получить все заказы до конца этой недели, в этом случае тестирование начнется в конце июня.

На сайте компании сообщается, что в связи с задержкой результатов ПЦР от 18.06.20 г более чем на 3-е суток, клиника МРК осуществит возврат денежных средств пациентам, не получившим результаты до 22.06.20, а также проведет данные анализы бесплатно.