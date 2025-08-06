На это выделено 7 млрд тенге
На возвращенные государству активы построят новые корпуса больниц в Кызылординской области
фото Жанары Каримовой

В Кызылординской области на 7 млрд тенге из возвращенных активов построят новые корпуса больниц в четырех районах, сообщает пресс-служба правительства.

«Средства направлены на строительство новых корпусов при центральных районных больницах в Аральском, Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском районах», - уточняется в сообщении.

В новых зданиях планируется открыть профильные отделения, включая инсультные центры и отделения рентгенохирургии, а также установить современное медицинское оборудование: МРТ, КТ и ангиографические установки.

В правительстве отметили, что реализация проектов позволит обеспечить более 300 тыс. жителей сел специализированной медицинской помощью.

Сдать объекты в эксплуатацию планируется в этом году.

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