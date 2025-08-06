На возвращенные государству активы построят новые корпуса больниц в Кызылординской области

На это выделено 7 млрд тенге
В Кызылординской области на 7 млрд тенге из возвращенных активов построят новые корпуса больниц в четырех районах, сообщает пресс-служба правительства.
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