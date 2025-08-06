Получение ЭЦП в Казахстане с 11 августа будет только онлайн

С 11 августа в Казахстане меняется порядок получения электронной цифровой подписи. Как сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, теперь эта услуга будет только в онлайн-формате.

«Данное решение направлено на повышение уровня защиты персональных данных и обеспечение сохранности цифровой идентичности граждан, исключив возможность получения электронной подписи третьими лицами», - отметили в ведомстве.

Чтобы получить ЭЦП онлайн, нужно зайти на портал egov.kz или pki.gov.kz, подать заявку и пройти биометрическую идентификацию. Если личность подтверждена успешно, ключ ЭЦП выдается сразу же онлайн, без участия сотрудников ЦОНа. При этом система допускает пять попыток биометрической идентификации. Если не удалось ее пройти с пятой попытки, то граждане могут подать заявку на получение ЭЦП через ЦОН и пройти идентификацию личности через оператора ЦОН с необходимым пакетом документов.

«Без прохождения биометрии подача заявки в ЦОН у оператора невозможна. Оператор проверяет информацию по ИИН и, при отсутствии пяти неуспешных попыток биометрии, не сможет оказать услугу. Доступ к подаче через ЦОН открывается автоматически только после исчерпания всех онлайн-попыток», - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, для граждан, не имеющих доступа к интернету или компьютеру, предусмотрена возможность прохождения биометрии в зонах самообслуживания в ЦОНах.

В Минцифры отметили, что с начала года в Казахстане выдано более 14,9 млн ключей ЭЦП, из них 92,25% – через удаленную идентификацию и лишь 7,75% – через ЦОН.