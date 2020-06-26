Лязат Актаева ушла с поста вице-министра здравоохранения

Другим постановлением правительства на эту должность назначена Ажар Гиният.

Ляззат Актаева занимала должность вице-министра здравоохранения с февраля 2017 года.

Гиният Ажар родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области. Окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «Врач-педиатр», Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «Менеджер государственного и местного управления», НОУ «Алматы Менеджмент Университет» по специальности «Магистр делового администрирования МВА». Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 Атыpay. В разные годы работала в системе здравоохранения Актау, была замначальника управления здравоохранения Мангистауской области, директором департамента здравоохранения Мангистауской области, начальником управления, директором департамента министерства здравоохранения. До нового назначения с сентября 2017 года занимала должность заместителя руководителя медицинского центра управления делами президента.