На ее место назначена Ажар Гиният
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Лязат Актаева ушла с поста вице-министра здравоохранения
Фото primeminister.kz

Постановлением правительства Лязат Актаева освобождена от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Другим постановлением правительства на эту должность назначена Ажар Гиният.

Ляззат Актаева занимала должность вице-министра здравоохранения с февраля 2017 года.

Гиният Ажар родилась в 1969 году в Западно-Казахстанской области. Окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «Врач-педиатр», Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «Менеджер государственного и местного управления», НОУ «Алматы Менеджмент Университет» по специальности «Магистр делового администрирования МВА». Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 Атыpay. В разные годы работала в системе здравоохранения Актау, была замначальника управления здравоохранения Мангистауской области, директором департамента здравоохранения Мангистауской области, начальником управления, директором департамента министерства здравоохранения. До нового назначения с сентября 2017 года занимала должность заместителя руководителя медицинского центра управления делами президента.

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