Первым вице-министром здравоохранения Казахстана назначен Марат Шоранов

Он назначен на место Алексея Цоя, который накануне возглавил Минздрав вместо подавшего в отставку Елжана Биртанова.

Марату Шоранову 45 лет. Он окончил Казахский государственный медицинский университет, аспирантуру в Научном центре урологии им. академика Б.У. Джарбусынова, Школу общественного здравоохранения им. Роллинса в университете Эмори. В разные годы работал научным сотрудником Научного центра урологии им. академика Б.У. Джарбусынова, научным сотрудником КАЗнИИ радиационной медицины и экологии в г. Семей, старшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории высшей школы общественного здравоохранения, был заместителем директора Научного центра урологии имени академика Б.У. Джарбусынова, возглавлял Институт развития здравоохранения Минздрава, был менеджером по проектам клиники университета Эмори в США, заместителем генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения министерства здравоохранения. Работал на руководящих должностях в Минздраве, министерстве здравоохранения и социального развития, АО «Национальный медицинский холдинг», корпоративном фонде «University Medical Center», руководил управлением здравоохранения Восточно-Казахстанской области и управлением общественного здравоохранения столицы. С сентября 2019 года был заместителем председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».