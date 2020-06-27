Токаев утвердил внедрение системы отслеживания международных автомобильных перевозок

Законом вносятся изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях и закон «Об автомобильном транспорте», вводятся понятия «информационная система отслеживания международных перевозок», «электронные идентификаторы» или «навигационные пломбы», правительство республики наделяется компетенцией по определению национального оператора системы отслеживания международных перевозок. Также документом устанавливаются требования, предъявляемые к перевозчикам при осуществлении международных автомобильных перевозок в части использования электронных идентификаторов, и вводится административная ответственность за умышленное повреждение или уничтожение электронных идентификаторов. А органы государственных доходов наделяются соответствующей компетенцией по рассмотрению данной категории административных дел. Также вводится норма о порядке использования электронных идентификаторов, которая будет утверждаться уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Закон направлен на совершенствование госконтроля в отношении международных автомобильных перевозок путем их отслеживания с использованием навигационных пломб, чтобы исключить нарушения законодательства, а также будет способствовать дополнительному пополнению бюджета.