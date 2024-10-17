Планируется объединить шесть законов в один
В Казахстане разрабатывают новый закон, направленный на устранение причин буллинга
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство Казахстана разрабатывает новый закон «О профилактике правонарушений», который направлен на эффективность защиты прав несовершеннолетних и устранение причин, способствующих буллингу и насилию. Об этом говорится в ответе премьер-министра Олжас Бектенова на запрос депутатов мажилиса.

«Ведется работа по разработке концептуально нового единого закона “О профилактике правонарушений”, принятие которого позволит повысить эффективность защиты прав несовершеннолетних и устранить причины, способствующие буллингу и насилию», - сообщил Бектенов депутатам.

В справочной информации отмечается, что новый документ объединит шесть действующих законов: «О профилактике правонарушений», «О бытовом насилии», «О правонарушениях среди несовершеннолетних», «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка», «Об административном надзоре за освобожденными», «О пробации».

Кроме того, сообщил глава правительства, депутаты мажилиса рассматривают законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов». Документом вносятся изменения в статью 140 Уголовного кодекса по ужесточению ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Отметим, что в сравнительной таблице, опубликованной на сайте мажилиса, не указаны поправки в Уголовный кодекс, о которых говорит Бектенов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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