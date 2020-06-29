Национальный банк Казахстана переехал в столицу

Национальный банк Казахстана сообщил о переезде в столицу согласно поручению президента страны.

«В соответствии с указом президента РК К.К.Токаева №304 от 10 апреля 2020 года передислокация Национального Банка Казахстана осуществлена до 1 июля 2020 г. Национальный банк расположился по новому юридическому адресу: г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел, 57А», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Вместе с тем в Алматы по адресу улица Айтеке би, 67 открыто постоянное представительство регулятора, его руководителем назначена заместитель председателя Национального банка Дина Галиева.

«Представительство НБРК продолжит тесное взаимодействие с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, субъектами финансового рынка и международными финансовыми институтами», - заключили в Нацбанке.