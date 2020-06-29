Завершено расследование авиационного происшествия с самолетом Air Astana в Португалии

Департамент по предупреждению и расследованию авиационных происшествий Португалии (GPIAAF) завершил расследование авиационного инцидента с техническим рейсом 1388 авиакомпании Air Astana, произошедшего 11 ноября 2018 года. Напомним, что самолёт Embraer 190 выполнял перегоночный рейс из авиационно-технического центра Португалии в Казахстан, и во время полета возникли технические неполадки, из-за чего экипаж принял решение совершить посадку в ближайшем военном аэропорту города Бежа.

«GPIAAF сообщило, что детальное изучение средств управления полетом самолета показало неправильную установку кабельной системы управления элеронами во время технического обслуживания в Португалии. Модификация, выполненная в соответствии с сервисным бюллетенем Embraer (SB 190-57-0038), изменила опору для прокладки кабеля в самолете. Это изменение усложнило понимание команд системой управления элеронами», - говорится в сообщении комитета гражданской авиации.

Указывается, что во время техобслуживания система индикации двигателя и оповещения экипажа (EICAS) отображала предупреждающее сообщение, означающее, что один из компонентов системы управления полетом вышел из строя. Действия по устранению неполадок со стороны поставщика техобслуживания при поддержке изготовителя самолета длились 11 дней, но в этот период не было выявлено разворот кабелей элеронов. Неправильная работа элеронов, вызванная перестановкой контрольных кабелей, не была выявлена и до вылета в ходе эксплуатационных проверок самолета.

Как отмечается в отчете GPIAAF, экипаж, понимая, что он остался без эффективного управления самолетом, смог минимизировать колебательные движения при высоких конструкционных нагрузках, немедленно была объявлена чрезвычайная ситуация. Пытаясь диагностировать причину ненормального крена самолета, причем без признаков неисправности систем, они ориентировались только на постоянные оповещения о выходе из строя компонента системы. Получив некоторый контроль над ситуацией, экипаж направил самолет на восток и начал следовать плану полета, определенному авиадиспетчером для аварийной посадки в аэропорту. После двух нестабилизированных заходов на посадку только при третьем заходе самолет смог безопасно приземлиться.

В настоящее время авиакомпанией Air Astana уже приняты меры по многим аспектам отчета, детали происшествия обсуждены с Авиационной администрацией Казахстана. Глава авиационной администрации Питер Гриффитс отметил, что «как и в любом инциденте такого рода, мы всегда можем научиться тому, что поможет в будущем избежать подобных случаев».

«Это сложный самолет, который требует значительной подготовки и понимания. Доклад является весьма всеобъемлющим, и потребуется несколько месяцев, чтобы завершить оценку содержащихся в нем рекомендаций. Весь казахстанский национальный экипаж этого самолета проделал отличную работу, посадив самолет на землю, который был фатально испорчен», - добавил он.