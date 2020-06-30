В США начались испытательные полеты Boeing 737 Max

В понедельник Федеральное управление гражданской авиации США начало переаттестацию самолетов Boeing 737 Max, что стало ключевым шагом к разрешению возвращения самолетов в строй после двух авиакатастроф, произошедших более года назад, сообщает CNBC .

FAA начало испытательные полеты с различными маневрами Boeing, которые будут проходить в течение трех дней. Первый рейс вылетел в 10 часов утра по тихоокеанскому времени из Сиэтла.

«Испытания проводятся летчиками-испытателями и инженерами из FAA и Boeing», - сказали в FAA.

Корпорация ожидает, что коммерческие полеты возобновятся в конце осени. В FAA подчеркнули, что разрешат самолетам летать только после того, как убедятся, что они «соответствуют стандартам сертификации». При этом регуляторные оценки самолетов будут продолжаться еще несколько недель. К другим этапам относится международная оценка минимальных требований к обучению пилотов.

«Важно отметить, что выполнение этого шага не означает, что FAA завершило оценку соответствия или другую работу, связанную с возвращением к обслуживанию, - говорится в сообщении FAA для членов конгресса.

Напомним, что эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф: 29 октября 2018 года разбился самолет Lion Air в Индонезии, погибли 189 человек, а 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился лайнер аналогичной модели авиакомпании Ethiopian Airlines, жертвами катастрофы стали 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед крушением был сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. В конце мая Boeing возобновила производство самолетов, приостановленное в январе этого года.