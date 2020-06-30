10 тыс. коек дополнительно развернут в стационарах Казахстана до конца августа

До конца августа в Казахстане планируется дополнительно развернуть 10 тыс. коек для лечения больных пневмонией и коронавирусом, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой. А для решения проблем нехватки карет скорой медицинской помощи планируется привлекать частные автопарки.

«Особенности течения данного вируса таковы, что пациенты чаще нуждаются в стационарном лечении и искусственной поддержке дыхания. Сегодня заполняемость стационарных коек по стране составляет порядка 60%, в Нур-Султане, Алматы – до 90%», - сказал Цой.

Он напомнил, что в 348 медицинских организациях были развернуты 26 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. До конца августа планируется дополнительно по стране развернуть еще 10 тыс.коек в стационарах, в структуре которых имеются оснащенные реанимационные отделения и палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ.

«Общее количество функционирующих аппаратов ИВЛ составляет 3 294 единицы. За последний месяц закуплено 978 аппаратов. Дополнительно планируется закупить порядка 1 тыс. аппаратов ИВЛ», - также проинформировал министр.

Поступают, по его словам, жалобы от граждан и на длительность обслуживание или отказа вызовов скорой помощи. Причем количество вызовов по стране в среднем увеличилось в 1,8 раз, а в столице и Алматы – в 2-2,5 раза.

«Остро стоит проблема нехватки бригад и машин скорой помощи. В настоящий момент заключены договоры на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства. Также отрабатывается опыт зарубежных стран по вводу «корона-такси» с привлечением сил автопарков, автотранспорта немедицинских организаций», - подчеркнул Цой.