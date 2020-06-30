Предварительное слушание по делу активистки Асии Тулесовой назначено на 7 июля

Суд №2 Медеуского района Алматы принял в производство уголовное дело активистки Асии Тулесовой. Предварительное слушание назначено на 7 июля. Судить Тулесову будет Залина Махарадзе, ранее судившая Альнура Ильяшева . Вчера, как сообщил Vласти адвокат Тулесовой Джохар Утебеков, активистке продлили арест. Она содержится в следственном изоляторе с 10 июня.

«Принять в свое производство уголовное дело по обвинению Тулесовой Асии Тасбулатовны, 21.05.1984 года рождения, преданной суду по ст.ст. 378 ч.2, 380 ч.1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Назначить предварительное слушание по уголовному делу (...) на 7 июля 2020 года на 10:00 часов в помещении районного суда №2 Медеуского района города Алматы в открытом судебном заседании с участием государственного обвинителя, защитников-адвокатов, подсудимой и потерпевших», - говорится в постановлении суда, которым с Vластью поделился Утебеков.

Тулесову обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применение насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса). Уголовное дело было заведено после разгона митингов 6 июня. По версии обвинения, Тулесова применила к полицейскому, работавшему на митинге, насилие. Сама активистка во время перерыва прошлого суда по мере пресечения так прокомментировала случившееся: «Я просто снимала видео, как людей грубо, с силой затаскивают в автозаки. Я хотела воспрепятствовать этому, потому что посчитала, что это беззаконно и бесчеловечно так поступать с людьми. Все мои действия были направлены на то, чтобы остановить это».

Тулесова была задержана 8 июня после допроса в полиции. Позже общественные деятели и представители гражданских организаций обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить из ИВС активистку Асию Тулесову. Освобождения Тулесовой также требуют международные правозащитные организации, в частности Human Rights Watch и Amnesty International.