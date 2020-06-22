Ограничить слово

В понедельник завершился судебный процесс над активистом Альнуром Ильяшевым. Судье понадобилось меньше трех часов, чтобы вынести приговор. Ильяшева не стали приговаривать к реальному сроку и выпускают на свободу после двух месяцев в СИЗО. Vласть рассказывает об активисте, его деле и суде над ним, который запомнится надолго по многим причинам.

Кто такой Альнур Ильяшев

Альнур Ильяшев ведет активную деятельность на протяжении нескольких лет. Он судился с акиматом Алматы, требуя раскрытия информации об экологической ситуации в городе. После убийства в центре города олимпийского призера Дениса Тена Ильяшев на протяжении нескольких месяцев добивался разрешения на проведение согласованного митинга протеста, его акция стала первым разрешенным митингом протеста за годы.

Весной прошлого года Ильяшев и еще несколько активистов подали в суд на госорганы и партию власти «Нур Отан», считая, что они препятствовали проведению съезда партии «Наше право» Санавар Закировой. Иск был отклонен, а позднее «Нур Отан» подал иск против Ильяшева и других активистов, требуя с них компенсации в 20 млн за причинение ущерба деловой репутации. Суд взыскал с активистов 6 млн тенге в пользу нескольких членов партии и обязал Ильяшева и других активистов опровергнуть свои высказывания.

В чем обвинили Ильяшева

Задержание Альнура Ильяшева произошло 17 апреля в его доме. Активиста поместили в изолятор временного содержания. Позже департамент полиции Алматы опубликовал пресс-релиз, из которого стало известно, что его подозревают по статье 274 части 4 пункту 2 Уголовного кодекса (Распространение заведомо ложной информации, в условиях чрезвычайного положения)». Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 7 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок. На следующий день следственный суд санкционировал арест Ильяшева на два месяца.

Адвокат Ильяшева Нурлан Рахманов тогда сообщил Vласти, что на аресте настояло следствие, хотя статья, которую вменили политактивисту, относится к средней категории тяжести.

«Данное уголовное дело было зарегистрировано в ЕРДР 8 апреля и 14 апреля были назначены экспертизы. 17 уже получено заключение судебно-филологической экспертизы, в которой экспертами были представлены фрагменты, выдержки из тех выступлений, цитат, которые были приобщены выдержки из Facebook, из других средств. Выводы экспертов — филологов, политологов носят в этой части чисто предположительный характер: «возможно», «предположительно». Ничего определенного нет, выводов», - говорил Рахманов.

Партия «Нур Отан», за критику которой против политактивиста заведи дело, отрицала свою причастность к этой истории.

Как проходил суд

Процесс под председательством Залины Махарадзе проходил в Медеуском районном суде №2 Алматы, прокурором назначили Дастана Мырзагали. Суд начался 12 июня и уложился в десять дней, включая выходные. При этом весь процесс прошел онлайн из-за действующего в стране карантина.

С первого дня судья в основном отказывала адвокатам в их ходатайствах. Так, она не согласилась признать партию «Нур Отан» потерпевшей стороной. Также сторона защиты и сам Ильяшев, жаловались на качество связи. На первом заседании судья Махарадзе заявила, что в следующий раз суд «постарается установить другую связь, возможно, с другой связью будет лучше слышно». Тем не менее качество связи оставались одинаково плохим на протяжении всего процесса.

Сам Ильяшев говорил, что готов ждать окончания карантина, чтобы суд не проходил онлайн, но судья Махарадзе отказалась отложить процесс.

В тот же день, когда защита заявила первый отвод и негодовала в связи с плохим качеством связи, мешающем провести нормальный суд, перед зданием городского суда собралось несколько десятков стороников Ильяшева. Они требовали освободить политактивиста и прекратить судить в режиме онлайн.

Активистка Даная Калиева сообщила, что собравшиеся выступают против онлайн-судов, нарушающих, по мнению сторонников Ильяшева, права граждан. Группа скандировала «Долой онлайн-суды» и требовала председателя горсуда. К протестующим вышел секретарь горсуда, сообщивший им, что суды проводятся в онлайн-формате «согласно алгоритму».

Уже на третьем заседании Ильяшев, сославшись на свои источники, заявил в суде, что ожидает скорого приговора. Судья в ответ сказала, что никто не может влиять на суд.

Защитники активиста и он сам также высказывали сомнения в компетентности привлеченной для проведения экспертизы Розы Акбаровой, делавшей заключение по постам Ильяшева в Facebook. Сама она, давая показания в суде, утверждала, что в середине апреля смогла прибыть из столицы в Алматы, несмотря на блокпосты вокруг этих городов, чтобы сделать экспертизу постов Ильяшева.

Адвокаты отмечали, что «в материалах уголовного дела отсутствуют квалификационные свидетельства Акбаровой на право производства политологической экспертизы, тем более, вообще выясняется, что политологической экспертизы нет, она не проводится в Республике Казахстан, стало быть, Акбарова не имела права проводить экспертизу по данному делу».

«Необоснованным был также отказ суда в предоставлении Акбаровой документов, которые бы подтверждали наличие у нее высшего политологического и юридического образования – в заключении указано, что она имеет высшее политологическое, социологическое, юридическое образование, международный сертификат Лондонской школы экономики и политических наук. То, что сертификат международный, тоже недостоверно. По крайней мере, в сертификате не указывается, что он международным. Вместе с тем, только в одном дипломе Акбаровой, полученном ей в Кокчетаве, имеются три специальности: преподаватель истории и социальных и политических дисциплин. На вопрос защиты, есть ли у нее опыт работы политологом, имеются ли у нее какие-то научные работы по политологии, Акбарова ответила отрицательно. Она поснила, что является директором центра судебных экспертиз, и самостоятельное осуществление экспертизы не входит в ее функциональные обязанности, поэтому компетентность эксперта Акбаровой поставлена защитой под сомнение», - подчеркивал адвокат Таир Назханов.

Привлеченный защитой политолог Досым Сатпаев заявил, что в постах Ильяшева не видит ничего, кроме критики партии власти, а она не может восприниматься как попытка дестабилизации ситуации в обществе в период чрезвычайного положения.

В ходе процесса Ильяшев не признал вину и продолжил критиковать партию власти и ее лидера - Нурсултана Назарбаева.

«Я не Назарбаев, а потому готов пожертвовать потенциальным богатством и благосостоянием моей семьи ради общего благосостояния Казахстанского народа и формирующейся казахстанской нации. Я готов сидеть только для того, чтобы продемонстрировать, как много сидят в лагерях и тюрьмах казахстанцев, в отношении которых грубо и бесцеремонно фабриковались уголовные дела. Я готов сидеть только для того, чтобы продемонстрировать, как делались заведомо ложные свидетельства и экспертиза. А также выносились заведомо ложные и неправосудные приговоры судов – что все это реальная казахстанская действительность, которую нужно прекращать и с которой следует бороться. Я оставляю свою семью и свои незавершенные дела на попечение Всевышнего, дабы исполнить его волю, ибо с нами Бог и Конституция», - заявил Ильяшев, выступая с последним словом в понедельник.

После трех часов в совещательной комнате судья Залина Махарадзе огласила приговор: 3 года ограничения свободы, 100 часов принудительного труда ежегодно, а также запрет на публичную деятельность на 5 лет.

«Судом было назначено наказание в виде ограничения свободы с учетом смягчающих обстоятельств, поскольку вы ранее не судимы, на иждивении имеете малолетних детей, суд посчитал данное обстоятельство смягчающим, и назначил вам наказание в виде ограничения свободы. Однако суд вам разъясняет, что обвинение вам предъявлено верно. Вы сами видели реакцию на ваши посты. Народ бурно обсуждал ваши посты с негативной оценкой, в связи с чем суд посчитал, что в ваших действиях имеется состав преступления», - заявила Махарадзе после оглашения приговора.

Мера пресечения Ильяшеву также была изменена – с заключения под стражу на подписку о невыезде. После двух месяцев в СИЗО активист выходит на свободу, ограниченную судом.