Вакцину от COVID-19 страны смогут получить в достаточном количестве только к концу 2021 года – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения выступает за справедливое распределение доз вакцины от коронавируса среди всех нуждающихся стран. Но если работающая формула будет найдена в этом году, то получить вакцину в достаточном количестве для уязвимого населения страны смогут не раньше 2021 года. Тем временем некоторые государства уже вкладывают миллиарды долларов, пытаясь купить эксклюзивное право на перспективные разработки, сообщает Русская служба ВВС .

«Вероятнее всего, страна, которая первой разработает вакцину, сначала введет запрет на ее экспорт, пока вакцину не получит основная часть ее населения. Конечно, есть различные международные организации, например, CEPI (Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям – V), которые работают над тем, чтобы этого не случилось. Но я уверен, что очень высок шанс того, что вакцина сначала будет распространяться на внутреннем рынке страны, которая ее разработает», - считает специалист по пандемиям и инфекционным заболеваниям из Университета Джонса Хопкинса в США Амеш Адалья.

Вместе с тем в ВОЗ полагают, что получить доступ к вакцине страны смогут не раньше, чем к концу 2021 года.

«ВОЗ работает с компаниями-спонсорами, а также с CEPI, чтобы ускорить испытания вакцин и расширить их производство, чтобы все страны имели возможность получить необходимые дозы, как только вакцина станет доступна. Во всем мире сейчас инвестируют средства для поддержки перспективных вакцин: если к концу 2020 года будет найдена работающая формула, мы рассчитываем, что к концу 2021 года у стран будет достаточное количество доз, чтобы приоритетные группы населения, желающие вакцинироваться, смогли это сделать», - сказали Би-би-си в организации.

Однако Амеш Адалья отмечает, что «скорее всего, формула успешной вакцины не будет известна публично, она станет интеллектуальной собственностью компании-производителя».

«В теории компании могут разрешить производителям из других стран тоже наладить выпуск, по лицензии, но формула публичной не станет», - говорит он.

По его словам, при оптимистичном сценарии, после создания вакцины пройдет примерно два года, прежде чем вакцину получат все, кто не имеет противопоказаний.

Но ВОЗ и CEPI уже представили план по закупу 2 млрд доз вакцин для наиболее уязвимых групп населения по всему миру. Предполагается, что к концу 2021 года вакцинироваться смогут медработники, люди старше 65 лет, а также те, кто страдает заболеваниями, которые способствуют развитию более тяжелой формы коронавиурса (диабет и другие). Для этого, по расчетам ВОЗ, потребуется примерно $18,1 млрд.

В России ожидают, что к середине июля закончатся доклинические испытания вакцины, а клинические испытания, при оптимистичном прогнозе, должны начаться в конце августа – начале сентября. И только к концу года может быть понятно, эффективна ли эта вакцина. При этом нынешние мощности позволят поставлять около 5-6 млн доз вакцины в месяц, и изначально они будут распространяться на российском рынке. Но заявки от международных партнеров на поставку вакцины уже поступают, и «по мере увеличения объемов производства и удовлетворения российского рынка», производитель будет открыт для поставок вакцины за рубеж.

Как отмечает Би-би-си, 5-6 млн доз в месяц не хватит, чтобы привить весь мир. И сейчас во всем мире нет таких мощностей, чтобы привить все население планеты. Например, ежегодно в мире производят около 5 млрд доз всех существующих вакцин, из них 1,5 млрд – это вакцины от сезонного гриппа. Если перепрофилировать все существующие мощности под производство только одной вакцины от коронавируса, на вакцинацию 7,8 млрд людей на планете уйдет более полутора лет. Эксперты считают, что для создания коллективного иммунитета достаточно сделать прививку 80% населения, но есть вероятность, что людям может потребоваться две дозы вакцины, а это уже 12-15 млрд доз. Боле того, пока неизвестно, какая имена вакцина будет успешной, чтобы настроить под ее выпуск производственные мощности.

Что касается США, то они делают ставку на частные фармацевтические компании, помогая им с клиническими испытаниями, сертификацией и разворачиванием производства. Сейчас в стране госконтракты получили пять производителей вакцин: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck, Sanofi и Moderna.

Тем временем некоторые страны уже пытаются заключить предварительные контракты на закуп вакцины у различных производителей. Например, Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились и заключили договор с британско-шведским концерном AstraZeneca на поставку не менее 300 млн доз вакцины. Столько же доз зарезервировали США. Компания AstraZeneca сотрудничает с Оксфордским университетом, который и ведет разработку новой вакцины, а Великобритания уже заявила, что первыми получат доступ к препарату британцы.