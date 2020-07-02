За последние сутки в Казахстане от коронавируса умерли 10 человек – Минздрав

За последние сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались 10 человек, а от пневмонии – 20, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой. При этом он признал, что госорган последние трое сутокне публикует официальные данные по количеству смертей, так как принято изменить подход и публиковать такие данные лишь раз в неделю.

«За последние сутки скончалось 10 пациентов от КВИ и 20 пациентов от пневмонии», - сообщил Цой.

Он напомнил, что сейчас министерство здравоохранения перешло на объединенную статистику, в которую снова начали включать как симптомных, так и бессимптомных пациентов.

«Это нужно для того, чтобы понимать, какая реальная картина у нас сейчас в стране, и каждый, независимо от симптомности, пациент является потенциально заразным. Поэтому наша задача – понимать действующие объемы. В том числе мы мониторим количество пневмоний. За последние сутки порядка 1247 таких пневмоний у нас выявлено по стране, и, конечно, мы их мониторим и обеспечиваем для них соответствующую терапию», - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, почему Минздрав последние трое суток не публикует данные о летальных случаях, Цой отметил, что сейчас меняется подход к подаче информации.

«Мы ежедневно подавали такие данные (по летальным исходам – V), но у нас комиссии по изучению летальных случаев (определяли, умер ли человек – V) от коронавирусной инфекции либо это сопутствующее заболевание. Оно (исследование – V) проводится в последующие дни после смерти – через день, два. И у нас информация обычно приходит – пациент мог скончаться в предыдущий день, а мы получаем на следующий день информацию. Мы планируем сейчас это подавать в недельном формате», - проинформировал Цой, отметив, что в целом и всю статистику в дальнейшем будут давать раз в неделю.Начало формы