Токаев утвердил еще одну налоговую амнистию для физлиц

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», сообщается на сайте Акорды.

Эти документы предусматривают в Казахстане еще одну налоговую амнистию для физических лиц и ряд послаблений национальным компаниям и бизнесу. В частности, физическим лицам будет списана сумма пени, числящейся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля текущего года, при условии оплаты недоимки по ним до 31 декабря 2020 года. Это касается налога на имущество, земельного налога, налога на транспортные средства за налоговый период до 1 января 2020 года.

Также он налогообложения освобождаются доходы работников негосударственных средств массовой информации.

Для повышения текущей ликвидности, снижения последствий остановки пассажирских перевозок и снижения грузооборота переносится срок оплаты налога на добавленную стоимость за II и III кварталы 2020 года на февраль 2021 года национальному оператору инфраструктуры «Казахстан темир жолы». С июня и до конца 2020 года для предприятий горнодобывающего комплекса, за исключением добычи углеводоровдов, горнометаллургического, металлургического комплекса увеличен автовозврат НДС с 70 до 80%, и перенесено 33% авансовых платежей. Также освобождены от уплаты земельного налога, от обложения импортозапасных запчастей для самолетов субъекты, работающие в сфере воздушного пассажирского транспорта от НДС с роялти. Исключается сбор за первичную регистрацию седельных тягачей, предприятий, осуществляющих международные автомобильные перевозки и грузов с 1 июля до конца 2020 года.

До 31 декабря также будут продлены сроки предоставления документов, подтверждающих резиденство нерезидентов за 2019 год. Также будут легитимными сканированные копии документов, сформированные для бухгалтерско-налогового учета в период режима ЧП.

Кроме того, устанавливается лицензионный сбор на право занятия микрофинансовой деятельностью, деятельностью на финансовом рынке, филиалов банков, страховых компаний. При этом предлагается исключить действующий регистрационный сбор. Вместе с тем в обязанности банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, включены предоставление сведений в министерство финансов сведения и документы о снятии наличных единиц с банковских счетов.