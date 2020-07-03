Число заразившихся COVID-19 в Бразилии достигло почти 1,5 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже более 10,8 млн человек, скончались 520,6 тыс.

В США число заболевших превысило 2,7 млн, умерли более 128,6 тыс. заболевших; в Бразилии число заразившихся COVID-19 достигло почти 1,5 млн, умерших – более 61,8 тыс. В России – 660,2 тыс. случаев заражения и свыше 9,6 тыс. летальных случаев. В Индии зарегистрировано 604,6 тыс. заболевших, умерших – 17,8 тыс.; в Перу число заразившихся превысило 292 тыс., скончались – более 10 тыс. человек. В Великобритании – свыше 285,2 тыс. заболевших и более 44 тыс. жертв коронавируса; в Чили – 284,5 тыс. случаев заражения и 5,9 тыс. летальных случаев; в Испании – 250,1 тыс. заболевших и более 28,3 тыс. умерших; в Италии – более 240,9 тыс. инфицированных за весь период и 34,8 тыс. умерших.

Мексика вышла на 11 место в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией и на 6 место – по числу летальных исходов. В стране заразились 238,5 тыс. человек, умерли порядка 29,2 тыс.

Иран вышел на девятое место в мире по числу смертей – более 11,1 тыс., всего в стране заболели свыше 232,8 тыс. человек. В Бельгии скончались более 9,7 тыс. человек, а всего заразились порядка 61,6 тыс.