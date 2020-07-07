Экс-президенту Боливии Эво Моралесу предъявили официальные обвинения в терроризме

«Комиссия из прокуроров, ведущих «Дело об аудиозаписи», сообщила сегодня, что приняла решение официально предъявить обвинения экс-президенту Эво Моралесу в терроризме и финансировании терроризма. В постановлении также запрашивается предварительное задержание», - говорится в сообщении прокуратуры.

По версии обвинения, Моралес «координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года», которые вспыхнули после его отставки.

Эво Моралес, комментируя обвинения в свой адрес, назвал это политическим преследованием.

«Незаконно и нарушая конституцию, прокуратура Ла-Паса пытается обвинить меня в терроризме при помощи смонтированной аудиозаписи. Это еще одно проявление систематического политического преследования со стороны правительства де-факто», - написал экс-президент в Twitter.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы, на которых победил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После трех недель протестов в стране Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Второй вице-спикер палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. После его назначения в стране несколько недель продолжались протесты и столкновения. В ноябре глава МВД Артуро Мурильо сообщил, что в распоряжении властей имеется запись разговора Моралеса с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер давал советы о том, как взять в кольцо город Ла-Пас. Такие действия экс-президента министр расценил как терроризм и преступление против человечности. По данным прокуратуры, проведенный колумбийскими экспертами анализ показал, что «с большой степенью вероятности» голос на аудиозаписи принадлежит Моралесу.