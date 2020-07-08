В Жамбылской области под стационары для пациентов с коронавирусом и пневмонией переоборудуют санатории и туберкулезную больницу. Об этом на онлайн-брифинге сообщил глава региона Бердибек Сапарбаев.

«Как вы знаете, участились случаи заболеваемости двусторонней пневмонией. В наших больницах проходят лечение 896 человек. С целью оказания скорой медицинской помощи больным подготовлены коечные места на 1855 человек. Загруженность инфекционного стационара составляет 71%, провизорного стационара – 56%. Из всех подготовленных коечных мест свободно более 800, в случае необходимости готовы принять пациентов и оказать им помощь», - цитирует Сапарбаева агентство «Казинформ».

По его информации, в тяжелом состоянии находятся 66 пациентов, состояние более 300 пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Сапарбаев отметил, что если количество заболевших будет продолжать расти, будут подготовлены дополнительные мета.

«По нашим прогнозам, необходимость коечных мест достигнет 1500. Сейчас помещения некоторых санатории, туберкулезной больницы освободили. Проводятся ремонтные работы. Их также будем переоборудовать в стационары», - сказал аким.

Он также проинформировал, что совместно с Минздравом прорабатывается вопрос об открытии кабинетов компьютерной томографии в каждом районе. Сейчас в области работают 10 компьютерных томографий.

«Конечно, это очень мало для нашего региона», - подчеркнул Сапарбаев.

Всего в Жамбылской области зарегистрирован 1 866 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 865 – симптомные больные, 1001 – бессимптомный носитель вируса.