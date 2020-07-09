В мире коронавирусом заразились свыше 12 млн человек

В США число заразившихся превысило 3 млн, умерших – достигло 132,2 тыс. В Бразилии число заразившихся – свыше 1,7 млн, а умерли более 67,9 тыс. В Индии зарегистрировано 742,4 тыс. случаев COVID-19, скончались 20,6 тыс. человек.

В России всего с начала пандемии заразились 699,7 тыс. человек, умерли 10,6 тыс. В Перу число инфицированных достигло 312,9 тыс., в Чили – превысило 303 тыс. Жертвами пандемии стали в этих двух странах 11,1 тыс. и свыше 6,5 тыс. человек. В Великобритании – 288,5 тыс. случаев заражения и 44,6 тыс. летальных исходов, в Мексике число заражений превысило 275 тыс., скончались почти 32,8 тыс. человек. В Испании заразились 252,5 тыс. жителей, умерли порядка 28,4 тыс., в Иране – более 248,3 тыс. случаев заражения и свыше 12 тыс. умерших.

Это только те страны, которые входят в десятку стран с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Тем временем в австралийском Мельбурне из-за роста новых случаев с полуночи четверга вновь начнут действовать жесткие карантинные меры, которые вводятся на шесть недель, пишет Русская служба ВВС. Из-за вспышки коронавируса власти закрыли границу между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс, пересечь которую можно будет лишь со специальным разрешением. Власти Нового Южного Уэльса также предупредили, что могут полностью изолировать приграничные города и обязать самоизолироваться людей, приезжающих из Мельбурна, чтобы не допустить распространения вируса дальше. В среду в Новом Южном Уэльсе было выявлено 8 новых случаев, тогда как в Виктории – 134. Жители уже выразили недовольство новыми ограничениями, а многие компании опасаются, что к концу карантина они обанкротятся.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, заразившийся COVID-19, сравнил вирус с дождем и сказал, что рано или поздно «промокнут все». По его словам, у него слабовыраженные симптомы, в целом он чувствует себя нормально.

Между тем Грузия открывает границы для Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии; в Узбекистане с 10 июля по 1 августа вновь вводятся карантинные меры – будет ограничено движение транспорта, закрыты непродовольственные рынки, парки, оздоровительные центры, детские летние лагеря, кафе и рестораны; а в Белграде из-за комендантского часа продолжаются массовые беспорядки - протестующие ворвались в здание парламента Сербии, но были оттеснены полицией.

В Грузии в этому часу зарегистрировано 963 случая заражения, в Узбекистане – более 11 тыс., в Сербии – свыше 17 тыс., в Австралии – более 8,8 тыс.