Президент заявил, что пятая часть учителей страны не могли обучать детей дистанционно
Токаев сомневается, что Минобразования готово к новому учебному году
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Тамара Вааль, Vласть

У 20% учителей нет доступа дома к интернету, а в школах страны рабочими являются только 40% компьютеров, поэтому у главы государства есть сомнения, что министерство образования и науки готово к новому учебному году.

«1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть сомнения в готовности министерства к этому событию. Как будут учиться дети – очно или дистанционно? Какова готовность учителей к новому учебному году?», - задался вопросом Токаев, выступая в пятницу на расширенном заседания правительства.

Переход на дистанционное обучение, по его мнению, обнажил проблему инфраструктуры и качества интернета. Он привел цифры, что более чем у 20% учителей дома нет полноценного доступа к интернету и компьютеров. Соответственно, они не могли дистанционно обучать детей. А из 400 тыс. компьютеров, находящихся на балансе школ, только 40% рабочие.

«Это результат работы министерства и акимов. Акиматы должны в срочном порядке подготовится к новому учебному году и обеспечить необходимой техникой школы и нуждающиеся семьи», - поручил глава государства.

Также он поручил правительству до конца года обеспечить качественным интернетом населенные пункты, где проживает более 250 тыс. человек, и довести таким образом охват населения до 99,3%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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