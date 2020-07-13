Токаев посмертно наградил двух врачей за борьбу с коронавирусной инфекцией

«За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга» высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» присвоены заведующему отделением ГКП «Кокшетауская многопрофильная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области Олегу Исаеву и главному врачу ГКП «Областная клиническая инфекционная больница» Актюбинской области Калихану Козбагарову.

Сегодня Минздрав сообщил о смерти 28 медиков от коронавирусной инфекции. В их числе - врач Кокшетауской городской многопрофильной больницы Олег Исаев, 1967 года рождения. Между тем главврача актюбинской больницы в этом списке нет. О его смерти от пневмонии сообщалось 11 июля.

Ведомство не включает в общую статистику смертности летальные случаи от пневмонии, вспышка которой возникла в стране в июне. Всемирная организация здравоохранения полагает, что причиной вспышки пневмонии в Казахстане является коронавирус, который, вероятнее всего, диагностирован некорректно.

10 июля на расширенном совещании правительства глава Минздрава Алексей Цой подтвердил, что только с 1 по 8 июля в стране зарегистрировано 56 тыс. случаев пневмонии, 39,7 тыс. из них имеют схожую природу с коронавирусом. При этом Минздрав утверждает, что тесты на COVID-19 у заболевших пневмонией показывают отрицательный результат. Но сами представители органов здравоохранения и пульмонологи подтверждают, что результаты тестов могут быть ложноотрицательными, а само тестирование проводится поздно, когда вирус уже спускается в легкие.