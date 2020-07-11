ВОЗ считает коронавирус причиной вспышки пневмонии в Казахстане

Райан отметил, что, вероятнее всего, заболевание было диагностировано некорректно. ВОЗ работает с Минздравом Казахстана для того, чтобы проверить качество проводимого тестирования. Минздрав открыт к сотрудничеству, заявил Райан.

В четверг посольство Китая в Казахстане распространило предупреждение о вспышке в Казахстане "пневмонии неизвестного происхождения". Новости об этом были опубликованы в китайских СМИ, а затем перепечатаны многими мировыми изданиями.

Минздрав Казахстана назвал информацию ложью, но при этом заявил, что его распространили китайские СМИ, не упомянув, что источником для них было посольство.

Волна пневмонии возникла в Казахстане в июне. Накануне на расширенном совещании правительства глава Минздрава Алексей Цой подтвердил, что только с 1 по 8 июля в стране зарегистрировано 56 тысяч случаев пневмонии, 39,7 тыс. из них имеют схожую природу с коронавирусом. При этом Минздрав не включает их в общую статистику по коронавирусу и утверждает, что тесты на COVID-19 у заболевших пневмонией показывают отрицательный результат. При этом как сами представители органов здравоохранения, так и пульмонологи подтверждают, что результаты тестов могут быть ложноотрицательными, а само тестирование проводится поздно, когда вирус уже спускается в легкие. Многие заболевшие также отмечают, что тесты у них не берут вовсе.

Тестирование на коронавирус в Казахстане сократилось в середине июня. На этой неделе Казахстан проводил всего 13-16 тысяч тестов в сутки против 25-28 тысяч тестов в мае - начале июня.