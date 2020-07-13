Минздрав сообщил о смерти 28 медиков от коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана в день общенационального траура сообщило о смерти 28 медиков от коронавируса за время пандемии и озвучило их имена.

«В День национального траура, 13 июля в 12 часов дня по столичному времени по всей стране будет объявлена минута молчания в память о казахстанцах, ставших жертвами пандемии коронавируса. Жертвами коварной и неизученной еще болезни стали больше 375 наших соотечественников, в том числе медицинские работники – сотрудники провизорных, инфекционных, карантинных и модульных стационаров. Это огромная и невосполнимая потеря для страны и отечественного здравоохранения. Каждый из них представлял особую ценность, как человек, профессионал, гражданин», - отмечается в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, в Алматы от коронавируса умер сотрудник Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, санитар Центра морфологических исследований Владимир Меркуленко, 1959 года рождения. В столице умер врач многопрофильного медицинского центра акимата города Олжабай Кожагалиев, 1959 года рождения.

В Алматинской области двое умерших – это врач Центральной районной больницы поселкаУзнагаш Бегалидин Алашбаев, 1984 года рождения, и руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области, главный государственный санитарный врач региона Кайрат Баймухамбетов, 1964 года рождения.

В Актюбинской области скончался медработник среднего звена Байганинской районной больницы Кулай Егеубай, 1965 года рождения; в Кызылординской области – врач филиала Араломорской противочумной станции РГП на ПХВ Национального Научного центра особо опасных инфекций Минздрава Болатбек Айсауытов, 1968 года рождения.

В Акмолинской области скончались двое медиков – врач Кокшетауской городской многопрофильной больницы Олег Исаев, 1967 года рождения, и медицинский работник среднего звена Егиндыкольской районной больницы Сауле Байгабулова, 1974 года рождения.

В Атырауской области трое умерших: инфекционист консультативно-диагностического отделения Атырауской областной больницы №2 Жумабек Даулетов, 1956 года рождения, его стаж работы –почти 39 лет; секретарь Атырауского областного кардиологического центра Елена Папузина, 1963 года рождения; врач рентгенолог Атырауской областной больницы Гадлет Султангалиев, 1954 года рождения, его стаж работы – более 38 лет.

В Восточно-Казахстанской области от коронавируса скончались двое: заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Университетского госпиталя НАО «Медицинский университет Семей» (ВКО) Бекжан Буланов, 1974 года рождения; кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии в НАО «Медицинский университет Семей», врач гастроэнтерологического отделения университетского госпиталя Нургуль Баркибаева, 1970 года рождения.

В Карагандинской области умер от коронавируса главный специалист отдела организационно-правовой работы и мониторинга Бухар-Жырауского районого управления контроля качества и безопасности товаров и услуг департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона Бакберген Айжигитов, 1963 года рождения.

В Костанайской области двое умерших: из числа младшего медперсонала Узункольской районной больницы, медик Тамара Макарова, 1978 года рождения, и медсестра школы № 9 КГП «Житикаринская районная больница» Елена Новоселова, 1965 года рождения.

В Павлодарской области умерли трое: Айгерим Мукашева, 1971 года рождения, из числа младшего медперсонала поликлиники № 3 города Экибастуз; медработник среднего звена ТОО «Поликлиника 1» Гульбаршин Шарипова, 1960 года рождения; медработник среднего звена в КГП на ПХВ «Павлодарский областной Центр психического здоровья» Ольга Лошманова, 1972 года рождения.

В Шымкенте, по данным Минздрава, скончались 9 медиков. Среди них врач хирург городской клинической больницы №1 Жанибек Малибеков, 1967 года рождения, заведующая отделом больницы Мариям Абдикулова, 1966 года рождения, заведующая отделом Агзипа Тажденова, 1962 года рождения, и старшая медицинская сестра больницы Гаухар Байменова, 1970 года рождения; заведующий центром эндоскопической диагностики городского диагностического центра Бауыржан Курекбаев, 1960 года рождения и врач этого центра Хасым Мамаев, 1959 года рождения; врач городской больницы №2 Орынбасар Садиев, 1950 года рождения; фельдшер станции скорой медицинский помощи Шымкента Тимур Ауельбаев, 1976 года рождения; старшая медицинская сестра городской поликлиники №8 Кафиза Альмаханова, 1961 года рождения.