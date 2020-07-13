В регионах сформирован запас жаропонижающих препаратов на месяц, заявляют в правительстве

В Казахстане сформирован месячный запас жаропонижающих препаратов, снижена предельная цена на маски, в два региона дополнительно направят медиков. Такие решения приняты в понедельник на заседании межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Во исполнение поручения главы государства для укрепления кадрового потенциала Атырауской области в регион будет направлено 102 высококвалифицированных специалиста, в Мангистаускую область - 56 специалистов. Снижена предельная розничная цена одноразовых медицинских трехслойных масок со 118 до 85 тенге, то есть на 28%», - говорится в сообщении.

Здесь также заверили, что с учетом объемов отечественного производства на сегодня в регионах «сформирован месячный запас жаропонижающих и антибактериальных препаратов». В страну доставлено 3,5 млн упаковок лекарственных средств, которые распределены и доставлены между регионами.

«На текущей неделе будет организована поставка дополнительных востребованных лекарственных средств», - пообещали в правительстве.

Также акиматами регионов в оперативном порядке приобретаются более 2600 единиц кислородных концентраторов и медицинских газов в целях обеспечения кислородной поддержкой пациентов, находящихся в стационарах.

Вместе с тем на заседании МВК напомнили, что в связи с несоблюдением предписанных санитарно-эпидемиологических норм, Минздраву, МВД и акиматам регионов поручено усилить работу мобильных групп и принять все меры, направленные на устранение выявляемых нарушений карантинного режима. И вновь подчеркнули, что штраф для физических лиц составляет 30 МРП, а для юридических – 230 МРП.