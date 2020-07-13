Садвакас Байгабулов стал главным санврачом Атырауской области

Главным санитарным врачом Атырауской области назначен Садвакас Байгабулов, о чем он сам в понедельник подтвердил СМИ. К новой должности он приступил с 13 июля.

«В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Атырауской области с сегодняшнего дня меня назначили главным санитарным врачом региона», - сообщил Байгабулов.

Он также рассказал о мерах по обеспечению лекарственными препаратами жителей области.

«На сегодня в Атырауской области насчитывается 314 аптек, из них в городе - 223 по розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В целях своевременного обеспечения лекарственными препаратами оптовым складом ТОО «Инкар» 7 июля текущего года завезено 430 наименования лекарственных средств на сумму 220 млн тенге, в том числе антибиотики («Азитромицин», «Цефазолин», «Цефтриаксон») и «Метрид», а также жаропонижающие и противовоспалительные средства», - проинформировал главный санврач.

Кроме того, заверил он, 13 июля по 145 аптекам области распределены самые востребованные лекарства среди жителей региона. А также ежедневно проводится мониторинг о наличии этих препаратов в аптеках области.

«С целью стабилизации цен и нормы выдачи медикаментов только на курсы лечения заключен меморандум между акиматом области, общественным объединением «ФармҚауымдастық» и департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области. В области создана мобильная группа из контролирующих госорганов, в состав которого вошли специалисты департамента по мониторингу соблюдения карантинных мер, предельных цен и недопущению спекуляции на лекарственные препараты», - также проинформировал Байгабулов.