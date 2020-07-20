Их общее число приближается к 78 тысячам
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Полторы тысячи новых случаев коронавируса подтвердили в Казахстане
Фото Данияра Мусирова

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусная инфекция выявлена еще у 1 499 человек, сообщает Минздрав. Из них у 793 проявились симптомы болезни, 706 – бессимптомные носители.

Столица и Алматы продолжают лидировать по числу новых зарегистрированных случаев – 226 и 221 соответственно. В Карагандинской области выявлено 148 новых случаев, в Атырауской области - 130, в Восточно-Казахстанской области – 112 случаев, в Павлодарской области - 106, в Жамбылской области – 104, в Западно-Казахстанской области – 95, в Северо-Казахстанской области – 69, в Костанайской области – 56, в Акмолинской области - 52, в Шымкенте и Алматинской области – по 43, в Мангистауской области - 42, в Туркестанской области – 20, в Кызылординской области - 19, в Актюбинской области – 13.

Всего в стране подтверждено 71 838 случаев заражения КВИ, скончались, по данным министра здравоохранения на 17 июля, 464 человека. Выздоровели в стране 43 029 человек.

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