Токаев поручил обеспечить сельские населенные пункты лекарствами

Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, который доложил о работе правительства по стабилизации эпидемиологической ситуации и социально-экономическому развитию страны, сообщает Акорда.

По словам Мамина, прирост заразившихся коронавирусом по стране снизился до 2,1%, общий коечный фонд увеличен с 30,4 тыс. до 49,7 тыс., загруженность реанимационных отделений снижена на 12%, стационаров – на 25%, количество выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 63%, число вызовов скорой помощи снижено на 31%. Также, по словам Мамина, сформирован необходимый запас лекарственных средств и медицинских изделий в стабилизационных фондах всех регионов, больницы обеспечены аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами.

Помимо этого, премьер доложил о мерах по поддержке субъектов предпринимательства, развитию занятости и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

«Президент Казахстана поручил премьер-министру обеспечить регионы, особенно сельские населенные пункты, лекарственными средствами и медицинскими изделиями. По словам президента, перед правительством стоит задача обеспечения планомерного развития экономики, удовлетворения социальных нужд граждан в условиях пандемии и в поствирусный период. В настоящее время ведется напряженная работа над разработкой нового экономического курса, который войдет составной частью в послание главы государства», - указывается в сообщении на сайте президента.