Казахстан направит продукты жителям пострадавшего района Сырдарьинской области Узбекистана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сообщил, что Казахстан окажет помощь пострадавшим от наводнения жителям соседней страны.

«Одним из многих примеров истинно братских отношений президент Казахстана назвал оказание взаимной поддержки в трудные моменты. В данном контексте Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиеёва за помощь Туркестанской области в связи с прорывом Сардобинского водохранилища, а также сообщил о решении правительства Казахстана направить продовольственные товары жителям пострадавшего района Сырдарьинской области Узбекистана», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Также Токаев стороны обменялись информацией об эпидемиологической ситуации в регионе и выразили намерение продолжить тесную координацию действий в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища произошел 1 мая после сильного дождя и штормового ветра. Населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям был нанесен большой ущерб, оказались затопленными жилые дома и другие объекты. В результате прорыва дамбы около 70 тыс. человек, проживающих в окрестностях, были эвакуированы.