Почти 1,3 тыс. новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане за сутки

За 31 июля в Казахстане зарегистрировано 1 289 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав. Это минимальный прирост новых случаев за месяц. За минувшие сутки выявлены 708 заразившихся с симптомами КВИ и 581 бессимптомный носитель.

В столице зарегистрировано 226 новых случаев, в Алматы – 211, в Восточно-Казахстанской области – 111, в Карагандинской области – 110, в Павлодарской области – 84, в Западно-Казахстанской области – 76, в Северо-Казахстанской области – 64, в Костанайской области – 64, в Акмолинской области – 56, в Алматинской области – 55, в Жамбылской области – 50, в Атырауской области – 45, в Туркестанской области – 39, в Мангистауской области – 32, в Шымкенте – 26, в Актюбинской области – 24, в Кызылординской области – 16.

Всего в стране подтверждено 90 367 случаев заражения. Скончались, по данным Минздрава на 26 июля, 793 человека от коронавируса, еще 319 зараженных COVID-19 умерли от других болезней, по данным на 23 июля. Выздоровели 60 825 человек.