1058 человек в Казахстане умерли от коронавируса – Цой

Число умерших от коронавируса в Казахстане превысило тысячу. Об этом сообщил в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны Алексей Цой.

«Всего в республике зарегистрировано 92 662 случая коронавирусной инфекции, прирост 1,2%, умерло 1058 пациентов, за сутки 34», - сообщил Цой.

По его информации, за минувшие сутки от «лабораторно неподтвержденной ковидоподобной пневмонии» умер 21 пациент.

«Сегодня число людей, инфицированных КВИ, значительно сокращается. 67,5% из них (из общего числа заболевших – V) уже выздоровели или 62 511 человек. Только за последние сутки 672 человека избавились от недуга и такие хорошие показатели медленно, но растут. Ситуация наилучшим образом складывается в Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Костанайской, Акмолинской и Мангистауской областях, а также в столице», - проинформировал министр.

Он заявил, что «таким образом, мы можем с полной уверенностью сказать, что в Казахстане ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась».

«Пик прошел, и наша задача – удержать позиции, завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения», - отметил Цой.