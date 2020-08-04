Правительство обсудило эпидситуацию в Казахстане, не говоря ни слова о пневмонии

Министерство здравоохранения Казахстана продолжает говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, но при этом продолжает игнорировать статистику по заболеваемости пневмонией. Во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Алексей Цой сообщил, что за сутки в стране умерло от коронавируса 33 человека, при этом о заболеваемости и смертности по коронавирусной пневмонии министр говорить не стал.

«На 3 августа зарегистрировано 93 820 больных, из них получают лечение 27 597. Выписано 55 132, умерло 1091», - сказал Цой.

Он заявил, что в целом по республике отмечается снижение зарегистрированных случаев в сравнении с прошлой неделей на 18%. А за четыре недели карантина наблюдается снижение занятости коек на 56%, из них реанимационных – на 36%, число вызовов скорой, в том числе, по вопросам коронавируса снизилось на 40%, показатель репродуктивности вируса снизился на 24%, то есть с 1,2 до 0,89.

«Таким образом достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения», - заверил глава Минздрава.

Он также сообщил, что «в связи с изменением подхода к учету статистики с 1 августа» ведомство на основе данных за первые 10 дней августа произведет «перерасчет показателей репродукции».

«Дальнейшая оценка ситуации в регионах нами будет продолжена», - пообещал Цой.

В свою очередь премьер-министр Аскар Мамин также отметил, что санитарная и эпидемиологическая ситуация в стране меняется в положительную сторону. Ежесуточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не превышает 1,2%.

«По данным министерства здравоохранения, по итогам недели уровень репродукции вируса ниже единицы наблюдается в следующих областях: Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Павлодарской областях и городах Нур-Султан, Шымкент, Алматы. В то же время показатель уровня репродукции вируса более единицы зафиксирован в Костанайской и Акмолинской областях. В этих регионах ситуация сложная, поэтому акимам этих регионов необходимо усилить противоэпидемические мероприятия», - сказал глава правительства, отметив, что нужно продолжать работу по лечению заболевших, снижению распространения вируса и разъяснительную кампанию о необходимости соблюдения санитарных норм и масочного режима.

Он также поручил готовиться ко второй волне коронавируса.

«На сегодняшний день мировая статистика показывает новый рост числа заболевших в 126 странах, поэтому надо быть готовыми к возможной новой волне пандемии. Для ее предотвращения необходимо соблюдать все установленные требования и реализовать комплекс запланированных мер», - подчеркнул Мамин.

Сегодня утром Минздрав опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки. Так, за понедельник в стране коронавирусная инфекция подтверждена еще у 1 158 человек, из них 603 – с симптомами болезни и 555 – бессимптомные носители вируса. В разрезе регионов больше всего случаев подтверждено в столице – 220, в Алматы – 178, в Восточно-Казахстанской области – 124. В Карагандинской области подтверждено еще 90 случаев, в Павлодарской области – 67, в Западно-Казахстанской области – 61, в Костанайской области – 57, в Акмолинской области – 56, в Алматинской области – 52, в Северо-Казахстанской области – 51, в Жамбылской области – 47, в Кызылординской области – 42, в Атырауской области – 35, в Шымкенте – 31, в Мангистауской области – 25, в Туркестанской области – 17, в Актюбинской области – 5.

Статистику по пневмонии Минздрав не предоставил, хотя обещал делать это ежедневно с 1 августа. Более того, ведомство не стало объединять случаи коронавируса и пневмонии и два дня подряд давало данные по отдельности. Также нет данных по пневмонии в разрезе регионов. Накануне на брифинге глава ведомства Алексей Цой обещал, что это будет сделано на этой неделе. При этом в ходе брифинга Цой повторил, что с 1 августа Казахстан «объединил статистику» по коронавирусу и пневмонии. В действительности Казахстан не включил не только данные о заболевших, но и умерших в статистику по коронавирусу – они публикуются отдельной строкой на официальном сайте штаба. Таким образом, статистика, по сути, не является объединенной и публикация данных о случаях пневмонии никак не повлияла на статистику по коронавирусу.