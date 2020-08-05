Находящиеся в Бейруте казахстанцы на пострадали – МИД

Казахстанцы, находящиеся в Бейруте, не пострадали в результате взрывов, сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

«В порту города Бейрут в Ливане произошли несколько мощных взрывов. Нанесен ущерб городской инфраструктуре, есть человеческие жертвы. По получению информации о взрыве наш президент Касым-Жомарт Токаев дал министерству иностранных дел поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане. В настоящее время на консульском учете в Ливане состоят 113 граждан Казахстана. Наши дипломаты с ними на связи, среди них пострадавших не имеется», - сообщил Тлеуберди.

Также не пострадали ни сотрудники МИДа, ни члены их семей, ни казахстанские миротворцы.

«В Ливане также находится миротворческий контингент ООН, в составе которого принимает участие 120 казахстанских воинов. Сейчас как раз проходит процесс их ротации и буквально позавчера наши казахстанские миротворцы прибыли на место. Они добрались до места дислокации в здравии и сохранности», - отметил глава МИД.

Что касается офиса дипломатической миссии Казахстана, который пострадал в результате взрыва, то он будет восстановлен.

Мощный взрыв произошел в Бейруте во вторник в районе порта близ базы ВМС Ливана. По последним данным, погибли 78 человек, в том числе генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян, пострадали порядка 4 тыс. человек. Среди пострадавших – семья и советник премьера страны Хасана Диаба, а также 48 сотрудников ООН. Обрушились фасады зданий, расположенных вблизи порта, по всему городу повреждены жилые дома и офисы. Бейрут объявлен районом бедствия, в городе введен двухнедельный режим чрезвычайного положения.

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что взорвалась аммиачная селитра – 2750 тонн вещества хранилось на складах в порту 6 лет.