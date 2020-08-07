Всего с 1 августа зарегистрировано 11 тыс. случаев пневмонии
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За сутки в Казахстане подтверждено 1,4 тыс. случаев коронавирусной пневмонии
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за 6 августа в Казахстане зарегистрировано 1 424 случая пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.

Скончались за минувшие сутки от пневмонии 18 человек. Всего с 1 августа зарегистрировано 11 008 случаев коронавирусной пневмонии, скончались от нее 120 пациентов. От коронавируса за минувшие сутки умерли 30 человек.

В целом с начала пандемии в стране зарегистрировано 107 930 случаев коронавируса и пневмонии. Но в официальной статистике указывается только число заразившихся коронавирусом – 96 922, данные по пневмонии Минздрав публикует отдельно, хотя обещал с 1 августа вести общую статистику.

«На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 053 человек, среди которых 108 детей. В стационарах находится – 5 364 пациента, на амбулаторном уровне – 19 689. 171 человек находятся в тяжелом состоянии, 28 – крайней степени тяжести, 42 – на аппаратах ИВЛ», - проинформировали также в министерстве.

Отметим, что в понедельник глава Минздрава Алексей Цой обещал предоставить на этой неделе статистику по пневмонии в разбивке по регионам, однако до сих пор это не сделано. При этом министерство каждый день сообщает, что «информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава». Пока ни одного брифинга официальный представитель ведомства Багдат Коджахмет не провел.

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