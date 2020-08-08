За сутки коронавирусная пневмония диагностирована у 1,1 тыс. казахстанцев

По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировано 1 102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 17 летальных исходов от нее.

Всего с 1 августа зарегистрировано 12 110 случаев коронавирусной пневмонии и 137 летальных случаев. Таким образом, общее число случаев коронавируса и пневмонии составляет к этому моменту 109 939.

От коронавируса за минувшие сутки скончались 29 человек, а всего с начала пандемии - 1 218. Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 002 человека, в стационарах находятся 5 039 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 963. 130 человека находятся в тяжелом состоянии, 27 – крайней степени тяжести, 33 – на аппаратах ИВЛ.

Минздрав по-прежнему не включает случаи пневмонии с признаками коронавируса в общую статистику. Накануне на брифинге официальный представитель ведомства Багдат Коджахметов заявил, что это будет сделано не раньше, чем через 2-3 недели, хотя изначально министерство обещало предоставлять объединенную статистику с 1 августа. Коджахметов объяснил это тем, что тогда «мы сможем увидеть общую картину в сравнении неделя к неделе».

Напомним, 3 июля министр здравоохранения Алексей Цой заявлял, что статистику планируется объединить в течение одного-двух дней.

Кроме этого, Минздрав по-прежнему не дает данные по пневмонии в разрезе регионов. Ежедневно в информационных сообщениях ведомство обещает, что «информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава». Однако накануне Коджахметов так ее и не предоставил. Ранее Алексей Цой обещал, что статистика будет предоставлена на этой неделе.

