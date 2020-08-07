Статистику по коронавирусу и пневмонии объединят не раньше, чем через 2-3 недели – Минздрав

Объединение статистики по заболеванию коронавирусной инфекцией и коронавирусной пневмонией произойдет не ранее, чем через 2-3 недели, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов. Отметим, что в понедельник глава Минздрава Алексей Цой заявлял, что для объединения необходим 1-2 дня.

«С середины июля мы работали над обучением врачей и апгрейдом компьютерной системы, куда сливается вся информация, и с 1 августа сдержали слово и начали информацию выдавать (статистику – V) в ежесуточном формате. Конечно, есть огрехи, мы обещали делать это до 9 утра, в некоторые дни до этого времени мы давали к обеду, но тоже это человеческий фактор, идет подготовительный процесс», - заявил Коджахметов.

Он подчеркнул, что в данный момент Минздрав придерживается позиции «правильнее и корректнее сравнивать не день ко дню, и не отрицательный с положительным, а неделя к неделе».

«И вот тогда мы увидим, какова реальная ситуация в стране для того, чтобы решить, что же делать дальше после 17 августа, когда закончится карантин», - добавил он.

Отвечая на вопрос, когда же статистика будет объединена, официальный представитель заявил: «Не менее чем через две, а то три недели, когда мы сможем увидеть общую картину в сравнении неделя к неделе».

Напомним, что в понедельник 3 июля министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что статистику планируется объединить в течение одного-двух дней.