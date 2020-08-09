В Казахстане зарегистрировано 872 новых случая коронавируса

За 8 августа в Казахстане коронавирусная инфекция была выявлена у 872 человек, из них с симптомами болезни – 444, бессимптомных носителей – 428, сообщает Минздрав.

В столице зарегистрировано 174 новых случая, в Алматы – 151, в Карагандинской области – 90, в Восточно-Казахстанской области – 78, в Западно-Казахстанской области – 55, в Северо-Казахстанской области – 40, в Акмолинской области – 39, в Жамбылской области – 30, в Костанайской области – 30, в Мангистауской области – 32, в Кызылординской области – 26, в Атырауской области – 29, в Павлодарской области – 26, в Туркестанской области – 26, в Шымкенте – 24, в Алматинской области – 23, в Актюбинской области – 10.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса с 13 марта достигло 98 701. В это число не включены случаи коронавирусной пневмонии – Минздрав дает информацию о них отдельно. Выздоровели за сутки 664 человек, а в целом – 72 273.