Ключевые административные здания в Минске блокированы военными

У избирательных участков по всей стране и за рубежом длинные очереди
В столице Беларуси большинство административных зданий в центре блокированы военной техникой и полицией, передает Еврорадио. Минувшей ночью и этим утром минчане снимали вход в город нескольких колонн армейской техники. На въездах в город выставлены блок-посты.
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