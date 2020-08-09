Ключевые административные здания в Минске блокированы военными

В столице Беларуси большинство административных зданий в центре блокированы военной техникой и полицией, передает Еврорадио . Минувшей ночью и этим утром минчане снимали вход в город нескольких колонн армейской техники. На въездах в город выставлены блок-посты.

Избирательные участки в Беларуси закроются в 20 часов (23:00 по Алматы). Штаб главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской призвал своих сторонников направиться к участкам к их закрытию, а после собраться в центре Минска.

Центральный проспект Минска - проспект Независимости - был перекрыт несколько минут назад.

На избирательных участках в Беларуси и в посольствах страны за рубежом - длинные очереди. В них стоят по два и более часов. При этом Центризбирком страны еще в полдень заявил, что выборы состоялись - к этому моменту проголосовали более 54% избирателей.

В стране по-прежнему затруднен доступ к интернету и заблокированы некоторые местные информационные ресурсы. Днем в Минске была задержана съемочная группа телеканала "Дождь". Власти страны заявили, что журналисты работали без аккредитации.