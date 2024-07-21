Байден объявил о выходе из президентской гонки

Действующий президент США, демократ Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки и пообещал обратиться к нации на следующей неделе.

Байден опубликовал краткое заявление в соцсети X, в котором отметил, что несмотря на планы переизбраться, он верит, что лучшим решением "в интересах партии и нации" для него будет закончить действующий срок и не претендовать на новый.

Президент США поблагодарил всех, кто с ним работал в течение его президентского срока, в том числе вице-президента Камалу Харрис, назвав ее "отличным партнером".

81-летний Джо Байден минувшей весной уверенно выиграл праймериз своей партии, где ему не противостояли серьезные соперники. Однако в июне он провалил дебаты против своего главного оппонента - кандидата от республиканцев и бывшего президента Дональда Трампа.

После этого сначала кулуарно, а затем и открыто многие демократы и спонсоры партии выступили за выход Байдена из гонки. Давление на него усилилось после покушения на Трампа на прошлой неделе, поскольку рейтинг кандидата от республиканцев ожидаемо стал расти.

Демократическая партия, как ожидается, проведет свой съезд в начале августа. Наиболее вероятным кандидатов от демократов источники называют вице-президента Камалу Харрис.