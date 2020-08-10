Токаев предложил разработать учебник «Абаеведение»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил разработать учебник и хрестоматию «Абаеведение» и в будущем начать преподавание этого курса в составе гуманитарных дисциплин, сообщает «Казинформ» .

«В будущем необходимо решить вопрос о преподавании курса «Абаеведение» как неотъемлемой части гуманитарных дисциплин. Следует с новых философских и политических позиций подготовить учебник и хрестоматию «Абаеведение». Кроме того, предстоит также всесторонне и глубоко изучить концепцию Абая о «совершенном человеке», - говорится в статье президента «Абай – духовный реформатор», посвященной 175-летию со дня рождения великого поэта.

Токаев также предложил систематизировать работу научных центров страны, занимающихся абаеведением, и консолидировать их вокруг Академии Абая, созданной в столице.

«Академия может выступить в качестве научного координатора работы всех исследовательских учреждений», - считает глава государства.

«Мы должны представить миру Абая как гения, жившего в ХІХ веке, но говорившего категориями ХХІ века. В то же время мы обязаны пропагандировать его как духовного реформатора, оказавшего огромное влияние на возрождение национального самосознания казахского народа», подчеркнул президент.

Он также сообщил, что по его поручению правительство определило 10 авгус­та Днем Абая и включило его в список праздников, но этот день останется рабочим.