Токаев предложил разработать учебник «Абаеведение»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил разработать
учебник и хрестоматию «Абаеведение» и в будущем начать преподавание этого курса
в составе гуманитарных дисциплин, сообщает «Казинформ».
«В будущем необходимо решить вопрос о преподавании курса «Абаеведение» как неотъемлемой части гуманитарных дисциплин. Следует с новых философских и политических позиций подготовить учебник и хрестоматию «Абаеведение». Кроме того, предстоит также всесторонне и глубоко изучить концепцию Абая о «совершенном человеке», - говорится в статье президента «Абай – духовный реформатор», посвященной 175-летию со дня рождения великого поэта.
Токаев также предложил систематизировать работу научных центров страны, занимающихся абаеведением, и консолидировать их вокруг Академии Абая, созданной в столице.
«Академия может выступить в качестве научного координатора работы всех исследовательских учреждений», - считает глава государства.
«Мы должны представить миру Абая как гения, жившего в ХІХ веке, но говорившего категориями ХХІ века. В то же время мы обязаны пропагандировать его как духовного реформатора, оказавшего огромное влияние на возрождение национального самосознания казахского народа», подчеркнул президент.
Он также сообщил, что по его поручению правительство определило 10 августа Днем Абая и включило его в список праздников, но этот день останется рабочим.