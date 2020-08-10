Арман Жетписбай назначен первым замакима Туркестанской области

Первым заместителем акима Туркестанской области назначен Арман Жетписбай, в понедельник аким региона Умирзак Шукеев представил его коллективу, сообщила пресс-служба администрации области.

49-летний Жетписбай – выпускник Казахского химико-технологического института и Казахского экономического университета им. Рыскулова. Занимался бизнесом, работал в банковском секторе и газовых компаниях. В 2008-2012 годах был акимом Шымкента, после отставки вернулся в бизнес.

С 2017 года работал в нацфонде «Самрук Казына», был гендиректором компании Samruk Kazyna Construction.