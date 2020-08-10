Арман Жетписбай назначен первым замакима Туркестанской области

В последние годы он работал в структуре фонда «Самрук Казына»
Первым заместителем акима Туркестанской области назначен Арман Жетписбай, в понедельник аким региона Умирзак Шукеев представил его коллективу, сообщила пресс-служба администрации области.
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