МВД Беларуси сообщило о задержании порядка 3 тыс. человек в день выборов

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чамаданова сообщила о задержании за 9 августа и ночь 10 августа порядка 3 тыс. человек, сообщает «Радио Свобода» .

По данным МВД, около 3 тыс. человек задержаны, из них около тысячи в Минске, в «столкновениях» пострадали 50 граждан и 39 сотрудников милиции, некоторые госпитализированы. При этом Чамаданова отметила, что «боевое оружие против нарушителей не применялось, жертв нет».

«Фокус-встречи» граждан зафиксированы в 33 городах – на центральных площадях и на избирательных участках.

«Радио Свобода» сообщало со ссылкой на представителя правозащитного центра «Весна», что вечером во время акции протеста в Минске погиб один человек. Произошло это в результате столкновения с протестующими спецтехники.

Ранее правозащитный центра «Весна» сообщил, что 9 августа в Беларуси были задержаны более 120 человек, а в целом за время избирательной кампании, которая началась 8 мая, проходили «массовые репрессии против общественных активистов, независимых журналистов и блогеров». По данным правозащитников, за это время было более 1500 случаев задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы по политически мотивированным статьям, заведен ряд уголовных дел, а в стране появились 23 новых политических заключенных.

Государственное информагенство БЕЛТА сообщает, что по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции возбуждены уголовные дела.

«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали»,- заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, добавив, что «многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения».

Беларусь протестует. Главное