А экспорт увеличился на 0,4%
Добыча нефти сократилась в Казахстане на 1,4% – Минэнерго
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

По итогам семи месяцев в Казахстане добыча нефти снизилась на 1,4%, при этом увеличился экспорт, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Нурлан Ногаев.

«По итогам семи месяцев добыча составила 51,5 млн тонн, на 1,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщил Ногаев, не сказав, какая добыча на трех крупных месторождениях.

По его словам, спрос на нефть сократился из-за введенных карантинных мер во многих странах мира. При этом экспорт нефти вырос на 0,4% и составил 42 млн тонн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Турция планирует запретить авиасообщение с Казахстаном
Новости
Казахстан убеждает Турцию в стабилизации эпидситуации в республике для возобновления авиасообщения
Новости
Минздрав сообщил о резком снижении числа случаев коронавирусной пневмонии
Новости
Правительство обсудило эпидситуацию в Казахстане, не говоря ни слова о пневмонии
Новости
День Абая в Казахстане будут отмечать 10 августа
Новости
Неофициальный экзитпол за пределами Беларуси показывает уверенную победу Тихановской на выборах