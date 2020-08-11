Добыча нефти сократилась в Казахстане на 1,4% – Минэнерго

По итогам семи месяцев в Казахстане добыча нефти снизилась на 1,4%, при этом увеличился экспорт, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Нурлан Ногаев.

«По итогам семи месяцев добыча составила 51,5 млн тонн, на 1,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщил Ногаев, не сказав, какая добыча на трех крупных месторождениях.

По его словам, спрос на нефть сократился из-за введенных карантинных мер во многих странах мира. При этом экспорт нефти вырос на 0,4% и составил 42 млн тонн.