Samsung открыла предзаказ на серию Galaxy Note20 в Казахстане

Samsung представила пять мобильных устройств : смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, универсальные планшеты Tab S7 и S7+; премиальное носимое устройство Galaxy Watch3, стильные и эргономичные наушники Galaxy Buds Live и смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2.

Обновленный S Pen обеспечивает максимально реалистичные ощущения, как при создании заметок обычной ручкой, а новые жесты – еще больше возможностей.

В Samsung Notes появилась функция автосохранения и синхронизации с планшетом или ПК. Записывая звуки при создании заметок, можно легко находить выделенный текст, а с новым инструментарием для PDF-файлов – делать пометки к документам, комментировать и выделять фрагменты текста.

Интеграция с Windows 10 позволяет отправлять сообщения, управлять уведомлениями, синхронизировать фото, а также совершать и принимать звонки с компьютера.

8K-камера смартфонов Galaxy Note20 с соотношением сторон 21:9 и скоростью записи 24 кадра в секунду позволяет снимать видео профессионального качества. Режим Pro Video с настраиваемыми фокусировкой, звуком, экспозицией, инструментами для регулировки скорости зума и съемкой со скоростью 120 кадров в секунду в разрешении FHD подходит для создания кинематографических роликов. Автофокус с лазерным сенсором на Galaxy Note20 Ultra обеспечит поразительные фотографии.

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ оснащены новейшим процессором и большими дисплеями – 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно – с частотой обновления до 120 Гц.

Премиальные Galaxy Watch3 с вращающимся безелем имеют функцию измерения уровня кислорода в крови, безманжетный метод измерения артериального давления и возможность снятия показаний электрокардиограммы.

Galaxy Buds Live обеспечивают чёткую передачу голоса даже в шумных местах, позволяя также полностью отгородиться от внешнего шума, или наоборот, настроить передачу звука окружающей среды.

Смартфон с изысканным дизайном Galaxy Z Fold2 с гибким экраном получил два безграничных дисплея Infinity-O с практически невидимыми рамками – 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний.

Для желающих стать первыми обладателями смартфонов Galaxy Note20 (256 Гб), Galaxy Note20 Ultra (256 Гб и 512 Гб) открывается предзаказ с 5 по 21 августа. Покупателям по предзаказу Samsung приготовила подарок – умные часы Galaxy Watch3, модель с диаметром 41 мм. Продажи смартфонов серии Galaxy Note20 стартуют 28 августа.