Итоги первого полугодия оказались оптимистичными
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«Самрук-Казына» надеется на прибыль в размере 400 млрд тенге по итогам года
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Несмотря на пандемию и снижение доходов некоторых компаний, входящих в «Самрук-Казына», по итогам года в фонде ожидают получить прибыль в размере 400 млрд тенге. Об этом в четверг в ходе брифинга сообщил управляющий директор по правовому сопровождению и рискам фонда Андрей Кравченко.

«Пандемия является причиной того, что объемы бизнеса отдельных компаний снижены и, учитывая продолжающееся влияние этого риска, планы развития бизнеса в компаниях пересмотрены в сторону оптимизации расходов и более консервативных прогнозов», - сказал Кравченко.

При этом, отметил он, финансовые итоги первого полугодия оказались для группы фонда «более оптимистичными», чем изначально планировалось.

«Это дает надежду на получение положительного финансового результата по итогам этого года. Мы ожидаем прибыль в размере 400 млрд тенге, что в 1,5 раза больше изначального плана», - рассказал управляющий директор.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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