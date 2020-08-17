Официальный представитель озвучил информацию, актуальную на 23 июля
Минздрав Казахстана почти месяц не может обновить данные от КИЛИ
Фото Дулата Есназара

Тамара Вааль, Vласть

Уже почти месяц министерство здравоохранения Казахстана не обновляет данные, полученные от комиссий по изучению летальных исходов, и продолжает называть цифру, актуальную на 23 июля.

«У нас есть информация, еще не обновленная, на 20 июля было 319 таких граждан, которые умерли не от коронавируса, но в то же время болея им», - сказал в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов.

Он отметил, что 68% от этого числа людей умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, 4,7% - от онкологии, 3% - от болезней, связанных с нервной системой и 1% - от травм, несовместимых с жизнью.

Отметим, что 23 июля главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова уже сообщала, что по заключению КИЛИ, у 319 человек, умерших в Казахстане, коронавирус признан сопутствующим. На прошлой неделе она заверила, что комиссии на местах продолжают работать, но обновленных цифр у нее с собой нет.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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