Минздрав Казахстана почти месяц не может обновить данные от КИЛИ

Уже почти месяц министерство здравоохранения Казахстана не обновляет данные, полученные от комиссий по изучению летальных исходов, и продолжает называть цифру, актуальную на 23 июля.

«У нас есть информация, еще не обновленная, на 20 июля было 319 таких граждан, которые умерли не от коронавируса, но в то же время болея им», - сказал в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов.

Он отметил, что 68% от этого числа людей умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, 4,7% - от онкологии, 3% - от болезней, связанных с нервной системой и 1% - от травм, несовместимых с жизнью.

Отметим, что 23 июля главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова уже сообщала, что по заключению КИЛИ, у 319 человек, умерших в Казахстане, коронавирус признан сопутствующим. На прошлой неделе она заверила, что комиссии на местах продолжают работать, но обновленных цифр у нее с собой нет.