319 заразившихся коронавирусом в Казахстане умерли от других заболеваний – Минздрав

По заключению комиссий по изучению летальных исходов, у 319 человек, умерших в Казахстане, коронавирус признан сопутствующим, а не основным заболеванием. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявила главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«По заключению КИЛИ, число умерших не от коронавиурса, а от сопутствующих – 319 человек. На основании комиссий по изучению летальных случаев установлено, что смерть произошла не от коронавируса, а от сопутствующего заболевания», - сказала Есмагамбетова.

Кроме того, она сообщила, что с начала текущего года в Казахстане заболело пневмониями порядка 234 187 человек (с 1 января по 15 июля 2020 года – V).

«За последние 20 дней госпитализировано 63 491 и получают лечение 45 тысяч пациентов на сегодня в условиях стационара», - также проинформировала главный санврач.